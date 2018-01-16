Казахтелеком, Казтатомпром и Air Astana могут выйти на IPO в 2018 году

Фонд «Самрук-Казына» планирует подготовить вывод компании «Казахтелеком» на IPO до конца первого полугодия текущего года, а «Казатомпром» и Air Astana - к четвёртому кварталу. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил управляющий директор фонда Нурлан Рахметов.

«Особое внимание уделяется приватизации семи крупнейших национальных компаний, три из которых уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO. В частности, фонд рассматривает возможность размещения акций «Казахтелекома» до конца первого полугодия 2018 года, также планируется завершение подготовки к IPO «Казатомпрома» и Air Astana к четвёртому кварталу 2018 года», - сообщил Рахметов.

При этом, подчеркнул он, окончательный срок размещений будет определяться с учетом финансового состояния компаний, макроэкономической ситуации и мировых цен на сырьё.

«В отношении компаний КазМунайГаз, Самрук-Энерго, Казпочта и «Казахстан Темир Жолы» ведётся работа по определению ключевых параметров возможных IPO, которые планируется провести в 2019-2020 годах», - заключил Рахметов.