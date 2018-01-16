Жилстройсбербанк планируется продать до конца года

На данный момент определен пул из 14 потенциальных инвесторов
Тамара Вааль, Астана, Vласть
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» планируется продать в рамках программы приватизации до конца текущего года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков. Он заявил, что на сегодняшний день имеется 14 потенциальных инвесторов, окончательный список и предложения от которых будут сформированы в августе-сентябре.
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