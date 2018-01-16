Жилстройсбербанк планируется продать до конца года

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» планируется продать в рамках программы приватизации до конца текущего года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков. Он заявил, что на сегодняшний день имеется 14 потенциальных инвесторов, окончательный список и предложения от которых будут сформированы в августе-сентябре.

«По вопросу приватизации Жилстройсбербанка проведены следующие шаги: в мае 2017 года был заключен договор с финансовым консультантом по поиску инвестора и сопровождению сделки. Консультантом было направлено 420 запросов потенциальном инвесторам для предоставления инвестиционных предложений, из которых первоначальный интерес проявили 249, по результатам дальнейшей работы с инвесторами на конец 2017 года определен пул из 14 потенциальных инвесторов, в том числе семи международных финансовых институтов», - сообщил Таджияков.

По его заверениям, эти инвесторы уже начали процесс по проведению комплексной экспертизы банка.

«Данный процесс планируем завершить до первого июля 2018 года, по результатам которого в августе-сентябре (холдинг намерен - V) получить окончательное предложение конечных заинтересованных инвесторов. Финансовое закрытие (сделки - V) предусмотрено до конца 2018 года», - заключил он.

Жилстройсбербанк был создан в 2003 году. Он предлагает программы накопления и ипотечного кредитования по низким ставкам. Единственным акционером банка является холдинг «Байтерек». О приватизации банка было объявлено два года назад, потенциальный инвестор будет обязан сохранить профиль банка.

На 1 декабря 2017 года банк занимал 11-е место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана.