Температура в некоторых регионах опустится до 45 градусов мороза
Синоптики предупреждают о надвигающемся резком похолодании в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

Из-за прогнозируемого резкого похолодания в Казахстане объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах Казахстана температура опустится до 45 градусов мороза, сообщает Казгидромет.

Сильный мороз ожидается в период с 22 по 26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях: ночью - 35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами - 35 градусов. В период с 22 по 26 января в Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25.

В Астане в период с 23 по 26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.

«С целью обеспечения безопасности здоровья и жизни, рекомендуется ознакомиться с рекомендациями КЧС РК для населения при стихийных гидрометеорологических явлениях в зимний период», - предупреждают в Казгидромете.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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