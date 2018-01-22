​Казахстан осуждает террористическую атаку на отель Intercontinental в столице Афганистана

Казахстан решительно осудил террористическую атаку на отель Intercontinental в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших. Страна призвала принять срочные и неотложные меры для «кардинального» решения террористической проблемы в Афганистане, сообщает в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел.

«Казахстан решительно осуждает террористическую атаку на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле, который повлек за собой гибель большого числа мирного населения, в том числе иностранных граждан, прибывших в Афганистан с мирными целями. Этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нём также говорится, что Казахстан продолжит содействовать подавлению терроризма и социальному восстановлению Афганистана как председатель Совета безопасности ООН и самостоятельный внешнеполитический субъект. Страна также призвала международное сообщество помочь стабилизировать обстановку в стране.

В результате нападения на отель, которое произошло накануне вечером, погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе 14 иностранцев, сообщал афганский телеканал 1tvNews. Среди погибших один гражданин Казахстана, а также граждане Украины и Венесуэлы.