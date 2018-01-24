Отказаться от приватизации «Казахфильма» предлагает депутат Султанов

Иностранные инвесторы, которые потенциально заинтересованы в покупке киностудии «Казахфильм», лишат страну отечественного кинематографа, уверен депутат мажилиса Куаныш Султанов. В среду в ходе пленарного заседания палаты он обратился со своим запросом к премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву с предложением исключить «Казахфильм» из списка объектов приватизации.

«Стало известно, что в список объектов для приватизации включен комплекс киностудии имени народного артиста СССР, одного из основателей национального киноискусства Шакена Айманова, который расположен в одном из самых живописных и престижных районов Алматы», - сказал Султанов, напомнив, что во время приватизации объектов после развала СССР страна понесла огромные потери, продав за бесценок библиотеки, дома культуры, детские сады, книжные магазины и другие социальные объекты. Все они в итоге использовались не по назначению, а государству позднее пришлось возвращать эти объекты обратно.

«Этот ущербный опыт нас должен научить», - подчеркнул мажилисмен.

Депутат напомнил, что история «Казахфильма» связана с именами выдающихся талантливых деятелей искусства, а сам комплекс является уникальным центром культуры и искусства.

«Известно, что покупатель «Казахфильма» не будет заниматься киноиндустрией, так как он не может в ближайшее время приносить коммерческую прибыль. Для достижения уровня известного Голливуда или даже хотя бы ближайшего «Мосфильма» нужны немалые средства и долгие годы. Вероятно, всех интересуют его капитальные здания и престижное месторасположение. Если же выкупят иностранные компании, то однозначно лишимся отечественного кино, что, следовательно, нанесет ущерб национальному, духовному коду. Владелец, выкупивший студию, безусловно, будет проводить свою идеологию. Наши молодые талантливые специалисты кино будут вынуждены выполнять навязанный заказ», - уверен Султанов.

В этой связи он попросил премьер-министра рассмотреть вопрос об исключении «из списка объектов для приватизации киностудию «Казахфильм».