Назарбаев провел телефоннный разговор с Мирзиеевым

Он вновь выразил соболезнования в связи с гибелью узбекистанцев в сгоревшем в Актюбинской области автобусе
Телефонный разговор состоялся между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе разговора Назарбаев вновь выразил соболезнования Мирзиёеву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года, пишет пресс-служба Акорды.
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