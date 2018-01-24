Назарбаев провел телефоннный разговор с Мирзиеевым

Телефонный разговор состоялся между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе разговора Назарбаев вновь выразил соболезнования Мирзиёеву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года, пишет пресс-служба Акорды .

Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч, указывается в сообщении.

18 января президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области телеграммой.

В результате возгорания автобуса, который направлялся в российскую Казань, погибли 52 человека. Все они были гражданами Узбекистана.