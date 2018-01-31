​«Яндекс» планирует завершить слияние с Uber в первой половине февраля

Российский сервис «Яндекс.Такси» намерен завершить сделку по слиянию с американским сервисом Uber в первой половине февраля, сообщается на сайте компании.

«Сейчас стороны завершают подготовительные работы по закрытию сделки. Ожидается, что сделка по слиянию компаний завершится в первой половине февраля 2018 года», – говорится в заявлении компании.

В июле 2017 года компании заявили об объединении сервисов такси в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии. Возглавит объединенную компанию гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. «Яндекс.Такси» и Uber инвистируют в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку 24 ноября, срок закрытия сделки решили перенести на начало 2018 года, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов в новогодние и рождественские праздники.