Пользователи Facebook стали проводить в соцсети на 50 млн. часов в день меньше после того, как компания внесла изменения в некоторые алгоритмы. Об этом заявил глава соцсети Марк Цукерберг, комментируя её результаты за четвёртый квартал прошлого года, сообщает в четверг издание vc.ru.

«После изменений в четвёртом квартале мы стали показывать меньше вирусных видео [в ленте], чтобы убедиться, что время пользователей потрачено с пользой. В общей сложности изменения привели к тому, что ежедневное времяпровождение в Facebook сократилось на 50 млн. часов», - сообщил Цукерберг.

Сколько времени в среднем проводят пользователи в соцсети, он не уточнил. Однако отметил, что компания намеренно внесла изменения, которые привели к сокращению этого показателя. По словам Цукерберга, в долгосрочной перспективе это принесёт только пользу сообществу и бизнесу Facebook: «Мы делаем это для поощрения значимых связей между людьми вместо пассивного потребления контента».

Каждый день в Facebook заходит 1,4 млрд пользователей, этот показатель вырос на 14% год к году, следует из отчётности. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что ежедневная аудитория соцсети окажется чуть больше — 1,41 млрд человек. Recode отмечает, что это самый низкий показатель роста ежедневной аудитории по итогам квартала за два года. На 31 декабря 2017 года ежемесячная аудитория Facebook составила 2,13 млрд пользователей, что на 14% больше по сравнению с 31 декабря 2016 года.

Однако трафик – не единственный показатель, который влияет на доходы соцсети. Продажа рекламы в четвёртом квартале принесла соцсети прибыль в $4,26 млрд, пишет Mashable. По словам Цукерберга, исходя из своей новой бизнес-модели Facebook стремится стать местом, где люди будут проводить время с удовольствием и куда искренне будут хотеть вернуться. Этот ориентир, надеется он, приведёт к повышению выручки от рекламы.

Глава соцсети также указал на изменение подходов в формировании ленты. Ранее компания заявляла о снижении своего влияния на неё с 5 до 4% в пользу контента, которым делятся друзья и семья пользователя, выбор которых вызывает у него больше доверия. Введение историй – схожей по форме функции с приложением Snapchat – часть этой стратегии. «Это переход от показа наиболее популярного контента к поощрению личного взаимодействия людей. И это не просто изменение алгоритмов новостной ленты, это серийное изменение продукта», - отмечал он.

Нововведения были критически восприняты практически всеми масс-медиа, которые с декабря практически исчезли из ленты Facebook.