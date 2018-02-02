Санкции в отношении России не должны отрицательно повлиять на Казахстан - посол США

Будут проведены консультации по этому вопросу
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Санкции в отношении России не должны отрицательно повлиять на Казахстан, считает посол США в республике Джордж Крол.
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