Будут проведены консультации по этому вопросу
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Санкции в отношении России не должны отрицательно повлиять на Казахстан - посол США
Фото с сайта tvc.ru

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Санкции в отношении России не должны отрицательно повлиять на Казахстан, считает посол США в республике Джордж Крол.

«Конечно, санкции, которые касаются России, не касаются Казахстана, в целом и намерения, и импульс этой политики направлены на Россию, не на Казахстан», - сказал Крол в ходе брифинга для журналистов, посвященного недавнему визиту президента Казахстана в США.

Вместе с тем, по его словам, со стороны Казахстана есть определенная озабоченность.

«У нас есть и будет дальнейший разговор и консультации с казахстанскими партнерами о том, как это законодательство будет действовать. Есть намерения со стороны США, что эти санкции не будут делать что-то отрицательное для Казахстана и казахстанского бизнеса, и американского бизнеса, который здесь в Казахстане действует», - заключил посол.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе визита главы Казахстана в США.

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