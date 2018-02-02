Вопрос упрощения визового режима для Казахстана пока не рассматривается - посол США

Посол США в Казахстане Джордж Крол рассказал о том, что у страны есть желание облегчить доступ для казахстанцев, но вопрос упрощения визового режима пока не рассматривается.

«Мы хотим расширять и облегчить доступ казахстанцев в Америку. Сейчас мы выдаем визы сроком на 10 лет», - сказал Крол в ходе брифинга для журналистов, посвященному недавнему визиту президента Казахстана в США.

«Я не знаю как скоро будет какой-то безвизовый режим между США и Казахстаном, но я не исключаю, что когда-то это возможно. Но сейчас мы постепенно расширяем условия для казахстанцев, Америка будет более доступной», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, вопрос упрощения визового режима пока не рассматривается.