Медведев предложил инструменты для наднациональной цифровизации ЕАЭС

Инструменты наднациональной цифровизации Евразийского экономического союза должны создать «контур» взаимодействия стран в этом направлении, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в пятницу в Алматы.

«Цифровые процессы требуют трансграничного регулирования, основанного на «мягкой» платформе, а не на традиционной, потому что избыточно консервативное регулирование способно снизить нашу конкурентоспособность. Поэтому нужно будет выработать такой правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всей нашей пятерки», - заявил премьер-министр России.

Кроме необходимости разработки правовых рамок, Медведев озвучил российский взгляд на будущую единую цифровую архитектуру ЕАЭС. По его мнению, она должна состоять из трех элементов.

Во-первых, единая система передачи и обмена данных в электронном машиночитаемом виде будет включать в себя «сервисы нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, и, в конечном счете, для обмена юридически значимыми протоколами между частными компаниями».

Во-вторых, единое пространство электронного доверия будет состоять из «сервисов идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива. В конечном счете, здесь мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате».

В-третьих, единая геоинформационная система позволит «упростить контроль над транспортировкой и прослеживаемостью товаров. Это сугубо экономическая, но очень важная задача».

«Единая платформенная архитектура действительно должна быть открытой - как для стран ЕвразЭС, так и для наших потенциальных партнеров, который в настоящий момент не являются участниками ЕвразЭС», - заключил российский премьер-министр.

Медведев также отметил, что «не нужно думать, что мы все - даже самые развитые страны - сможем продвинуть цифровую повестку дня за совсем ограниченное время. Слишком велики различия между странами. Слишком велико то, что называется цифровым неравенством».

В работе форума приняли участие премьер-министры Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана - Сапар Исаков, России - Дмитрий Медведев, Узбекистана - Абдулла Арипов, а также заместитель премьер-министра Таджикистана - Зокирзода Махмадтоир Зоир.

В октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года.