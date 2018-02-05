По итогам первого месяца прошлого года он составлял 21 835 тенге
​Прожиточный минимум в январе составил 25 879 тенге
Фото Данияра Мусирова

Размер прожиточного минимума в январе составил 25 789 тенге, показав рост за прошедший месяц в 1,1%. Относительно января прошлого года его уровень вырос на 18,5%, сообщает в понедельник пресс-служба Миннацэкономики.

В структуре прожиточного минимума доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,9%, фруктов и овощей - 9,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%. На приобретение непродовольственных товаров и услуг пришлось 44,9%.

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018 года установлена в размере 45% стоимости минимальной потребительской корзины.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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