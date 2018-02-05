США начали вывод войск из Ирака, в ближайшее время из страны будет отозвано 60% военнослужащих. Сейчас часть военных, оружие и снаряжение перенаправляется на базу в Афганистане. Однако официально о старте перебазировки ещё не сообщалось, пишут в понедельник Ведомости.

Два официальных представителя Ирака подтвердили агентству Associated Press (AP), что страны достигли соглашения о выводе американских войск впервые после начала войны против «Исламского государства». По их словам, пока официально процесс еще не начался. Однако репортер AP посетил базу Аль-Асад на западе Ирака, где видел передвижения военных. Агентство уточняет, что за последнюю неделю страну уже успели покинуть несколько десятков американских военных. Присутствие коалиции в Ираке будет зависеть от потребностей, также это будет обсуждаться с правительством Ирака, отметил представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Райан Диллон.

Иракские силы безопасности удерживают террористов на территории трех последних кварталов в западном Мосуле – это менее 5 кв. км, рассказывал Диллон в июне 2017 г. «Интерфаксу». Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» освободила почти все территории, захваченные террористами, заявил президент США Дональд Трамп уже в конце декабря 2017 года. По его словам, это касалось как Сирии, так и Ирака. Тогда же, в конце декабря, Диллон уточнил, что в этих двух странах осталось около 1000 боевиков «Исламского государства».

В разгар военной кампании США в Ираке в 2007 года в стране находилось около 170 тыс. американских военнослужащих. В конце сентября в Ираке осталось 8892 военных, согласно докладу Пентагона. В ближайшее время 60% американских войск будут отозваны, уточняет иракский чиновник.