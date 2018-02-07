По их мнению, необходимо разработать концепцию управления госактивами
Коммунисты считают нецелесообразным продолжать программу приватизации
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Депутаты мажилиса от фракции «Народные коммунисты» заявили об отсутствии экономического эффекта от программы приватизации. По мнению Айкына Конурова, в том виде, в котором существует программа, она является нецелесообразной. Поэтому сегодня правительству необходимо разработать конкретную концепцию качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Конуров отметил, что вторая волна приватизации продолжается в Казахстане уже четвертый год. За это время продано более 600 объектов, однако экономический эффект «вызывает больше вопросов». Во-первых, общая выручка от приватизации за весь период составила порядка 256 млрд. тенге, без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы.

«Таким образом, приватизация, фактически не сыграла никакой фискальной роли», - подчеркнул депутат.

Во-вторых, по его словам, из общего количества проданных объектов - 54% - это объекты коммунальной собственности, большинство из которых имеют социальную направленность, и их продажа не приводит к реальному расширению экономических возможностей частного сектора. Вместе с тем, значительную часть представляют объекты, которые являются сервисными организациями госорганов и нацкомпаний. Соответственно, их продажа «никак не влияет на рост конкурентной среды, поскольку они продолжают оставаться единственными поставщиками».

Кроме того, программой приватизации не решается и задача уменьшения роли государства в экономике.

«Только в прошлом году созданы новые крупные национальные компании «Казах инвест» и «Казах туризм». Их масштаб деятельности превышает оборот всех приватизированных коммунальных объектов вместе взятых. По факту отмечается усиление государственного присутствия в экономике на фоне формального сокращения числа государственных объектов», - привел примеры Конуров.

Не привела приватизация, по мнению депутата, и к стимулированию фондового рынка. Так как из 114 проданных объектов национальных холдингов только 29 были реализованы через конкурсы и аукционы с повышением цены. Остальные 85 объектов, а это почти 75%, были реализованы через аукционы с понижением цены, либо вообще без конкурсных процедур – через прямые продажи, дарение, преимущественное право выкупа.

«В ходе второй волны приватизации был исключен из программы 321 объект, почти каждый третий. Это свидетельствует о непроработанности списка активов, выставленных на продажу, отсутствии объективной необходимости их приватизации. Не отмечается притока инвестиций в приватизированные предприятия и оживления экономической активности. В настоящее время процесс приватизации продолжается в инерционном режиме, при этом не понятны его экономические цели и задачи, которые намерено решить государство. Нет четкого определения отраслей, в которых участие государства нужно свести к нулю и тех, где оно должно сохранить свою роль. Из-за отсутствия внятных критериев список объектов на приватизацию постоянно пересматривается», - также перечислил коммунист.

Все это говорит о том, что почти за четыре года приватизации экономический эффект для страны «несущественен, а у граждан вызывает скепсис и опасения касательно будущего объектов коммунальной собственности и роста тарифов».

«Фракция «Народные коммунисты» считает нецелесообразным продолжать реализацию программы в существующем виде. Вместо неё необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям, понятных, как бизнесу, так и населению», - в этой связи заявил Конуров.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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