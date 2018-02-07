Коммунисты считают нецелесообразным продолжать программу приватизации

Депутаты мажилиса от фракции «Народные коммунисты» заявили об отсутствии экономического эффекта от программы приватизации. По мнению Айкына Конурова, в том виде, в котором существует программа, она является нецелесообразной. Поэтому сегодня правительству необходимо разработать конкретную концепцию качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Конуров отметил, что вторая волна приватизации продолжается в Казахстане уже четвертый год. За это время продано более 600 объектов, однако экономический эффект «вызывает больше вопросов». Во-первых, общая выручка от приватизации за весь период составила порядка 256 млрд. тенге, без учета расходов на подготовку и проведение торгов. Это составляет менее 1% от доходов республиканского бюджета за 2014-2017 годы.

«Таким образом, приватизация, фактически не сыграла никакой фискальной роли», - подчеркнул депутат.

Во-вторых, по его словам, из общего количества проданных объектов - 54% - это объекты коммунальной собственности, большинство из которых имеют социальную направленность, и их продажа не приводит к реальному расширению экономических возможностей частного сектора. Вместе с тем, значительную часть представляют объекты, которые являются сервисными организациями госорганов и нацкомпаний. Соответственно, их продажа «никак не влияет на рост конкурентной среды, поскольку они продолжают оставаться единственными поставщиками».

Кроме того, программой приватизации не решается и задача уменьшения роли государства в экономике.

«Только в прошлом году созданы новые крупные национальные компании «Казах инвест» и «Казах туризм». Их масштаб деятельности превышает оборот всех приватизированных коммунальных объектов вместе взятых. По факту отмечается усиление государственного присутствия в экономике на фоне формального сокращения числа государственных объектов», - привел примеры Конуров.

Не привела приватизация, по мнению депутата, и к стимулированию фондового рынка. Так как из 114 проданных объектов национальных холдингов только 29 были реализованы через конкурсы и аукционы с повышением цены. Остальные 85 объектов, а это почти 75%, были реализованы через аукционы с понижением цены, либо вообще без конкурсных процедур – через прямые продажи, дарение, преимущественное право выкупа.

«В ходе второй волны приватизации был исключен из программы 321 объект, почти каждый третий. Это свидетельствует о непроработанности списка активов, выставленных на продажу, отсутствии объективной необходимости их приватизации. Не отмечается притока инвестиций в приватизированные предприятия и оживления экономической активности. В настоящее время процесс приватизации продолжается в инерционном режиме, при этом не понятны его экономические цели и задачи, которые намерено решить государство. Нет четкого определения отраслей, в которых участие государства нужно свести к нулю и тех, где оно должно сохранить свою роль. Из-за отсутствия внятных критериев список объектов на приватизацию постоянно пересматривается», - также перечислил коммунист.

Все это говорит о том, что почти за четыре года приватизации экономический эффект для страны «несущественен, а у граждан вызывает скепсис и опасения касательно будущего объектов коммунальной собственности и роста тарифов».

«Фракция «Народные коммунисты» считает нецелесообразным продолжать реализацию программы в существующем виде. Вместо неё необходима конкретная концепция качественного управления государственными активами с постановкой долгосрочных целей по отраслям, понятных, как бизнесу, так и населению», - в этой связи заявил Конуров.