Алидар Утемуратов презентовал технологическую экосистему DAR для бизнеса и потребителей

Компания DAR презентовала технологическую экосистему для взаимодействия потребителей и малого и среднего бизнеса. К концу 2018 года суммарный объём инвестиций в проект составит порядка 5 млрд тенге. Компания намерена вернуть их в течение 5-7 лет, рассказал во время презентации её основатель Алидар Утемуратов.

В экосистему входит несколько взаимосвязанных проектов: DAR VIS – робот, помогающий в проведении финансовых транзакций и получении необходимой пользователю информации; DAR Bazar – электронная торговая площадка; DAR Business – приложение, которое помогает предпринимателям в ведении бизнеса и открывает доступ к другим продуктам системы; DAR Logistics – логистический оператор и DAR Play – видеосервис с казахстанским и мировым кино.

«Ни для кого не секрет, что даже если завтра цена на нефть вновь будет $100 за баррель, это не даст никакого экономического бума нашей стране. А единственный потенциальный источник для нашего развития – это рост предпринимателей. Людей, которые действительно хотят работать. Которые хотят создавать, придумывать и рисковать. Сегодня в Казахстане 3 млн. самозанятых людей, которые занимаются предпринимательством. Несмотря на самые сложные обстоятельства, их отвага и храбрость не позволяет им опускать руки. Эти люди и есть наша страна», - рассказал Утемуратов о целях и ценностях своего проекта.

По его словам, DAR – это открытая экосистема. Её преимуществом является то, что в неё может быть интегрирован любой субъект бизнеса. На её разработку компания затратила около двух лет: «Прошло почти два года. День за днём, путём многих ошибок, мы учимся, мы развиваемся, желая создать лучшую технологическую компанию в стране. Мы – это я, компания DAR и почти 200 человек здесь, в Казахстане».

За этот период в компанию было вложено более 3 млрд тенге. «И в этом году в неё планируется инвестировать ещё 2 млрд», - подчеркнул Утемуратов. Основным источником доходов экосистемы станут комиссии с продаж, однако компания может рассмотреть возможность разработки персональных технологических решений для клиентов. Основатель рассчитывает вернуть вложения в течение «стандартного срока» от 5 до 7 лет.

Утемуратов пояснил, что основная часть инвестиций ушла на покрытие расходов по разработке технологической инфраструктуры. При этом DAR был изначально нацелен на создание обширной системы: «Обычно разработчики создают продукт, а потом занимаются его масштабированием и развитием инфраструктуры. Мы же пошли от обратного: сделали мощную инфраструктуру, которая основана на использовании 40 разных платформ и сотен различных микросервисов».

Свою систему компания намерена дополнять с помощью сервисов их партнёров. Кроме того, для развития собственных услуг они будут применять данные, полученные с помощью цифровых технологий, включая Fast Data.