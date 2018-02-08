В России завершилась регистрация кандидатов в президенты

Бороться за пост главы государства будут один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий
ЦИК России в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. За пост президента страны продолжат бороться восемь человек, сообщает ТАСС.
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