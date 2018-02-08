В России завершилась регистрация кандидатов в президенты

ЦИК России в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. За пост президента страны продолжат бороться восемь человек, сообщает ТАСС .

Кандидатами в президенты России зарегистрированы 59-летний Сергей Бабурин от партии Российский общенародный союз, 57-летний Павел Грудинин от Коммунистической партии Российской Федерации, 71-летний лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, 65-летний действующий президент России Владимир Путин (единственный самовыдвиженец в списке), 36-летняя Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом партией Гражданская инициатива, 39-летний кандидат от партии Коммунисты России Максим Сурайкин, кандидат от Партии роста 57-летний Борис Титов и кандидат от партии Яблоко 65-летний Григорий Явлинский.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.

«Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака», - пишет агентство.