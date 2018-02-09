Провести курсы по цифровизации для чиновников предлагает Назарбаев

Правительство пока не может объяснить гражданам и чиновникам, что такое цифровизация и для чего она нужна. В этой связи в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев предложил провести специальные курсы на эту тему на базе академии государственной службы.

«Сейчас для внедрения цифровизации уже при министерстве, или где-то должна быть высококвалифицированная группа людей. Нам надо вообще народу в целом разъяснить, с чем ее едят, что такое цифровизации. Цифровизация - это не панацея, это только часть индустриальной революции 4.0, а не вся. То есть задача очень большая», - заявил Назарбаев.

Президент отметил, что особое значение в этом вопросе имеет наличие кадров.

«Я сейчас подумал, в стенах академии госслужбы провести серию семинаров для региональных руководителей, которые этим занимаются и для центральных органов, кто этим занимается. Чтобы специалисты выступили, чтобы они сдали экзамен, получили сертификат. Пока мы подготовим там, нам сейчас надо. Поэтому подумайте со Шпекбаевым (Алик – председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции - V) вдвоем, как это провести, систематизированно. Особенно региональные, министерства, ведомства. Партия «Нур Отан» должна активно в этом участвовать», - поручил вице-премьеру Аскару Жумагалиеву глава государства.

Жумагалиев в свою очередь попытался объяснить, как он планирует доносить до населения смысл цифровизации: «Мы предполагаем освещать в СМИ, чтобы разъяснять населению, что цифровизация дает соответствующую прибыль, выгоду, эффективность. Более того, сегодня уже те примеры и пилоты, которые реализовываться уже дают соответствующий эффект. Мы видим, что сокращаются расходы на 10%, сокращаются химреагенты, соответственно, себестоимость уменьшается в производстве. Это дает свой положительный эффект. Мы будем наращивать здесь наше присутствие с точки зрения цифровизации….».

«Вот, Аскар, сейчас семинар для руководства, если ты вот таким языком будешь объяснять...», - перебил его Назарбаев.

«Будет сложно. Да?», - неуверенно спросил вице-премьер.

«Я говорю, чабан не поймет, но и образованный не поймет, что такое цифровизация. Ты должен на пальцах объяснять, почему, откуда она возникла», - заключил президент.