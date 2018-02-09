По мнению президента, объяснения правительства по данному вопросу пока никто не понимает
Провести курсы по цифровизации для чиновников предлагает Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Правительство пока не может объяснить гражданам и чиновникам, что такое цифровизация и для чего она нужна. В этой связи в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев предложил провести специальные курсы на эту тему на базе академии государственной службы.

«Сейчас для внедрения цифровизации уже при министерстве, или где-то должна быть высококвалифицированная группа людей. Нам надо вообще народу в целом разъяснить, с чем ее едят, что такое цифровизации. Цифровизация - это не панацея, это только часть индустриальной революции 4.0, а не вся. То есть задача очень большая», - заявил Назарбаев.
Президент отметил, что особое значение в этом вопросе имеет наличие кадров.
«Я сейчас подумал, в стенах академии госслужбы провести серию семинаров для региональных руководителей, которые этим занимаются и для центральных органов, кто этим занимается. Чтобы специалисты выступили, чтобы они сдали экзамен, получили сертификат. Пока мы подготовим там, нам сейчас надо. Поэтому подумайте со Шпекбаевым (Алик – председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции - V) вдвоем, как это провести, систематизированно. Особенно региональные, министерства, ведомства. Партия «Нур Отан» должна активно в этом участвовать», - поручил вице-премьеру Аскару Жумагалиеву глава государства.
Жумагалиев в свою очередь попытался объяснить, как он планирует доносить до населения смысл цифровизации: «Мы предполагаем освещать в СМИ, чтобы разъяснять населению, что цифровизация дает соответствующую прибыль, выгоду, эффективность. Более того, сегодня уже те примеры и пилоты, которые реализовываться уже дают соответствующий эффект. Мы видим, что сокращаются расходы на 10%, сокращаются химреагенты, соответственно, себестоимость уменьшается в производстве. Это дает свой положительный эффект. Мы будем наращивать здесь наше присутствие с точки зрения цифровизации….».
«Вот, Аскар, сейчас семинар для руководства, если ты вот таким языком будешь объяснять...», - перебил его Назарбаев.
«Будет сложно. Да?», - неуверенно спросил вице-премьер.
«Я говорю, чабан не поймет, но и образованный не поймет, что такое цифровизация. Ты должен на пальцах объяснять, почему, откуда она возникла», - заключил президент.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​В Казахстан ненадолго вернется морозная погода
Новости
В Казахстане заблокировали приложение GetContact
Новости
В Кызылординской области произошел прорыв дамбы на Сырдарье
Новости
​Наталья Акентьева возглавит Bank RBK
Новости
Четвертый НПЗ будет построен в Казахстане к 2024 году
Новости
Тамара Дуйсенова освобождена от должности главы Минтруда и соцзащиты