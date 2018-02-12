Правительство скорректирует параметры бюджета в сторону увеличения

Пока новый макропрогноз не просчитан
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Правительство Казахстана скорректирует параметры бюджета на текущий год в сторону увеличения, однако пока новый макропрогноз еще не просчитан. Как заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, в бюджете на 2018 год цена на нефть заложена на уровне 45 долларов за баррель, тогда как прогноз международных финансовых институтов варьируется в районе 58 долларов.
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