Правительство скорректирует параметры бюджета в сторону увеличения

Правительство Казахстана скорректирует параметры бюджета на текущий год в сторону увеличения, однако пока новый макропрогноз еще не просчитан. Как заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, в бюджете на 2018 год цена на нефть заложена на уровне 45 долларов за баррель, тогда как прогноз международных финансовых институтов варьируется в районе 58 долларов.

«По макропрогнозу, такие параметры скажу, что будет уточняться. Во-первых, цена на нефть, закладывалась на год 45 долларов за баррель. Сегодня цена варьируется чуть выше 60 долларов за баррель. Консенсус-прогноз Всемирного банка, МВФ он варьируется в районе 58. Мы сейчас выбираем, какую реальную прогнозную цену заложить на этот год», - сказал Даленов.

Кроме того, отметил он, дополнительные увеличения могут быть и по экспорту.

«Экспорт вырос сильнее (чем ожидалось - V), скорее всего по экспорту будет дополнительное увеличение. Промышленность выросла, промышленные параметры выросли в сторону увеличения. Пока точную дату уточнения назвать не могу. Минфин собирает предложения, после их консолидации будут вынесены предложения, в правительстве будут приняты решения», - подчеркнул вице-министр.