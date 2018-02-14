​Мухтар Ерман возглавил комитет мажилиса по международным делам

Мухтар Ерман возглавил комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Казахстана. Председатель нижней палаты Нурлан Нигматулин, предложивший кандидатуру Ермана, объяснил назначение вкладом депутата в принятие многих законов, сообщает в среду Казинформ .

54-летний Ерман – выпускник Казахского государственного университета имени Кирова по специальности историк, а также юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В разные годы занимал должности директора ГП «Алматыжарнама», заместителя гендиректора «Первого канала «Евразия», руководителя аппарата фракции «Нур Отан» в мажилисе и заместителя руководителя центрального аппарата партии. До нынешнего назначения входил в состав комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса. На посту его главы он сменил Маулена Ашимбаева, недавно назначенного первым зампредом партии «Нур Отан».