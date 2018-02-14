Единый аграрный налог могут ввести в Казахстане

В министерстве сельского хозяйства озадачились низким количеством налогов, поступающих от аграриев. Поэтому, как заявил в среду в ходе отчетной коллегии по итогам года глава ведомства Умирзак Шукеев, необходимо пересмотреть этот вопрос и обсудить введение единого аграрного налога. Кроме того, новый министр считает необходимым ввести новую систему страхования.

«Нам надо заново пересмотреть вопрос налогообложения в сельском хозяйстве. Всего с сельского хозяйства налогов поступает мизерное количество. Но само налогообложение очень сложное. Думаем, мы вместе с бизнесом, вместе с экономическими ведомствами обсудим вопрос введения единого аграрного или сельского налога. Этот вопрос нам еще предстоит обсудить», - заявил Шукеев.

Кроме того, по его мнению, необходимо ввести новую систему страхования и гарантирования.

«То есть внутри отрасли надо создать инструменты, которые позволят банкам, не опасаясь и без больших рисков, вливать деньги в сектор», - пояснил министр.

В целом, констатировал Шукеев, необходимо вносить изменения в госпрограмму для того, «чтобы увеличивать потоки денег».

«Просто можно сказать - сектор задыхается от недостатка финансирования», - заключил он.