1600 человек в 2017 году переехали в другие регионы по программе переселения

В рамках программы переселения казахстанцев из южных регионов в северные, в 2017 году переехали 408 семей или 1600 человек. Об этом в пятницу в ходе отчетной коллегии министерства труда и социальной защиты сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова.

«В прошлом году в северные регионы переехали 408 семей или 1600 человек. Из них порядка 65 процентов переехали в сельские округа и занимаются земледелием, выращивают сельхоз продукцию. Порядка 30 процентов переехали в райцентры и моногорода, 5 процентов - в областные центры», - сообщила Абылкасымова.

В целом, по ее информации, по третьему направлению программы занятости в рамках развития рынка труда, через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов, оказаны меры по трудоустройству 141 тысяче человек.

Программа переселения призвана решить проблему сокращения населения северных регионов Казахстана. В прошлом году численность населения сокращалась в пяти областях страны - Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской. Единственным северным регионом, где число жителей выросло, была столичная Акмолинская область.