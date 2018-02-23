В Алматы на 17 млн. тенге оштрафовали госслужащих за непредоставление декларации о доходах

В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за несвоевременное предоставление декларации о доходах в течение 2017 года. Сумма штрафов составила около 17 млн. тенге, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.

«За несвоевременное представление декларации о доходах и имуществе госслужащих в течение 2017 года к административной ответственности департаментом государственных доходов по Алматы было привлечено 152 госслужащих и их супруг (ов), сумма штрафа составила около 17 миллионов тенге», - говорится в сообщении пресс-службы.

31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе государственными служащими по итогам 2017 года.