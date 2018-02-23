В Алматы на 17 млн. тенге оштрафовали госслужащих за непредоставление декларации о доходах

Всего было оштрафовано 152 госслужащих и их супругов
В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за несвоевременное предоставление декларации о доходах в течение 2017 года. Сумма штрафов составила около 17 млн. тенге, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.
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