Всего было оштрафовано 152 госслужащих и их супругов
В Алматы на 17 млн. тенге оштрафовали госслужащих за непредоставление декларации о доходах
Фото Жанары Каримовой

В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за несвоевременное предоставление декларации о доходах в течение 2017 года. Сумма штрафов составила около 17 млн. тенге, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Алматы.

«За несвоевременное представление декларации о доходах и имуществе госслужащих в течение 2017 года к административной ответственности департаментом государственных доходов по Алматы было привлечено 152 госслужащих и их супруг (ов), сумма штрафа составила около 17 миллионов тенге», - говорится в сообщении пресс-службы.

31 марта 2018 года истекает срок предоставления декларации о доходах и имуществе государственными служащими по итогам 2017 года.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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