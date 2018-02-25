Наибольшее количество подтопленных дворов в Талдыкоргане, Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылских районах
​На выходных более 60 дворов в Алматинской области оказались подтоплены
Фото Тамары Вааль

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, 24 февраля в регионе зарегистрированы 14 случаев подтоплений дворовых территорий. 25 февраля поступило еще 4 сообщения о подтоплениях в низкогорных районах области. Более 200 человек направлены на ликвидацию последствий, сообщает пресс-служба департамента.

На фоне потепления в Алматинской области начался паводковый сезон. Из-за глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей или их отсутствия, а также из-за нарушения правил застройки десятки дворов и улиц в нескольких районах Алматинской области на этих выходных оказались затоплены:

«24 февраля по области зарегистрировано 14 случаев подтопления дворов и улиц от таяния снега, где подтоплено 61 дворовых территории, проведением расчистки арычных систем, отсыпки насыпей по отводу и откачки воды занимались порядка 150 человек с местных исполнительных органов и порядка 60 человек с ДЧС области, использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп. В основном, интенсивное таяние снега происходит во второй половине дня. 25 февраля на телефонные номера ДЧС уже поступили 4 сообщении об подтоплениях, по всем обращения направляются соответствующие службы для дальнейшего устранения последствия неприятной ситуации», – говорится в сообщении ведомства.

С 25 февраля весь гарнизон департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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