​ЦИК Казахстана направит на выборы президента России 170 наблюдателей

Алия Иксанова, Астана, Vласть
Центральная избирательная комиссия Казахстана планирует направить на выборы президента России 170 краткосрочных наблюдателей, сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.
«Сейчас Центральная избирательная комиссия Казахстана совместно министерством иностранных дел при помощи и содействии других центральных и местных государственных органов сформировала список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в России. Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент составляет 170 человек», - сказала Баймолдина журналистам
Она отметила, что из 170 человек в составе миссии наблюдателей от СНГ заявлены 129, по линии ШОС - 3 и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Баймолдина также сообщила, что один долгосрочный наблюдатель от Казахстана в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ уже находится в России с 11 февраля.
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