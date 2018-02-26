​ЦИК Казахстана направит на выборы президента России 170 наблюдателей

«Сейчас Центральная избирательная комиссия Казахстана совместно министерством иностранных дел при помощи и содействии других центральных и местных государственных органов сформировала список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в России. Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент составляет 170 человек», - сказала Баймолдина журналистам

Она отметила, что из 170 человек в составе миссии наблюдателей от СНГ заявлены 129, по линии ШОС - 3 и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Баймолдина также сообщила, что один долгосрочный наблюдатель от Казахстана в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ уже находится в России с 11 февраля.