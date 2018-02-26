Алматинские учителя заявили о 40-часовой переработке в неделю

Учителя города Алматы посчитали, сколько еженедельно они перерабатывают. Не считая основных часов школьной работы и общественной нагрузки, дополнительно они тратят по 40 часов на подготовку к урокам, встречи с родителями и другие мероприятия. Как заявила в понедельник в ходе круглого стола в мажилисе, посвященного проблемам среднего образования, учитель физкультуры школы №68 Алматы Наталья Дрейт, чиновникам «следует пересмотреть не только оплату труда учителя, но и пенсионный возраст», и вернуть систему выхода на пенсию по выслуге лет.

Как объяснила Дрейт, несколько учителей города посчитали фактическую нагрузку, которую тратят на собственную работу.

«Мы создали недельную таблицу, где предусмотрели такие параграфы, как проведение 40-минутных уроков, заполнение журналов «Кунделик», мы не брали бумажный вариант, потому что, слава богу, нам его отменили, проверку тетрадей, проверку дневников, всевозможную работу с родителями, внеклассную работу, отчеты, педагогические совещания, семинары, методические советы и подготовку к урокам. У меня, как у учителя физкультуры максимальная нагрузка – 39 часов. При 39 часах максимальной нагрузки, мои часы, которые я трачу, помимо своих уроков, я посчитала – 83 часа в неделю – минус 39 часов, которые я трачу непосредственно, только на уроки. И выходит вот этот остаток 83 минус 39 – 42 часа я перерабатываю. Это часы, за которые мне государство не оплачивает», - рассказала педагог.

По ее словам, в эти 42 часа входят проведение различных соревнований, участие в спартакиадах, подготовка детей к этим мероприятиям. И это не считая общественной нагрузки.

«Отсюда невооруженным глазом видна физическая и психологическая нагрузка, переработка учителей. Отсюда и профессиональное выгорание. Следовательно, необходимо пересмотреть не только оплату труда учителя, но и пенсионный возраст, как это было раньше в СССР – 25 лет педагогического стажа – учитель мог по желанию, по выслуге лет идти на пенсию», - заявила она.

Также она привела в пример учителей истории, которые, при нагрузке в 27 часов, в общей сложности работают по 70 часов в неделю.

«Я думаю, что нужно просто, наверное, эмпирическим путем посчитать нагрузку различных категорий учителей. В свое время, еще в XVIII веке такая система вводилась, когда замерялись в секундах и хронометраж шел рабочего времени рабочего на заводе. И тогда была изобретена система, которая до сих пор работает. Правда, ее Ленин назвал «научной системой выжимания пота», но, на самом деле, это была стройная система расчета», - предложила в свою очередь председатель комитета мажилиса по социально-культурному развитию, депутат Гульнар Иксанова.

В свою очередь, депутат от фракции «Народные коммунисты», бывший учитель биологии Ирина Смирнова подняла вопрос введения национального квалификационного теста для педагогов.

«Сейчас учитель снова должен проходить аттестацию. С 2019 года на 5 категорий: учитель-мастер, учитель-инноватор…. Почему нельзя приравнять высшую категорию к учителю-мастеру, к примеру? Почему снова с нуля он должен доказывать, что он там кто-то. Вы знаете, весь мир нам верит, вы посмотрите 400 вузов мира сейчас обращаются к казахстанским ученикам, говорят: «Приходите к нам бесплатно учиться». Значит, они верят нашим ученикам и верят нашим учителям. А мы относимся к себе как будто мы на выжженном поле, и как будто мы тут что-то новое хотим открыть. Давайте поверим учителями и переведем некоторые категории в эти новые, чтобы они сразу могли получать свою повышенную заработную плату», - предложила Смирнова, получив в ответ аплодисменты.

Наталья Дрейт тут же добавила, что некоторые учителя высшей категории уже по 3-4 раза доказывали свою квалификацию, а сейчас вновь будут обязаны это делать.

«Я, как учитель, закончила первый уровень продвинутых трехмесячных курсов «Назарбаев интеллектуальные школы», я закончила курсы, как школьный тренер, я писала тесты для учителей физкультуры, я – одна из разработчиков новых президентских тестов, которые уже вступили в свою силу. И таких как я – много. Я преподавала своим учителям в школе, как школьный тренер обновленную программу. А теперь, чтобы получить надбавку в зарплате 50%, я должна доказать, что я учитель высшей категории, учитель-мастер, я должна опять пройти эти тесты. И, скорее всего, писать те тесты, которые сама писала. Ну, можно же как-то индивидуально подойти к учителям и рассмотреть эти вопросы. Ведь очень много учителей, которые действительно своими достижениями, результатами (показали свою квалификацию - V), уже им даже доказывать не надо», - заключила она.