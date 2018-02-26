Алматинские учителя заявили о 40-часовой переработке в неделю

Как объяснила Дрейт, несколько учителей города посчитали фактическую нагрузку, которую тратят на собственную работу.
«Мы создали недельную таблицу, где предусмотрели такие параграфы, как проведение 40-минутных уроков, заполнение журналов «Кунделик», мы не брали бумажный вариант, потому что, слава богу, нам его отменили, проверку тетрадей, проверку дневников, всевозможную работу с родителями, внеклассную работу, отчеты, педагогические совещания, семинары, методические советы и подготовку к урокам. У меня, как у учителя физкультуры максимальная нагрузка – 39 часов. При 39 часах максимальной нагрузки, мои часы, которые я трачу, помимо своих уроков, я посчитала – 83 часа в неделю – минус 39 часов, которые я трачу непосредственно, только на уроки. И выходит вот этот остаток 83 минус 39 – 42 часа я перерабатываю. Это часы, за которые мне государство не оплачивает», - рассказала педагог.
По ее словам, в эти 42 часа входят проведение различных соревнований, участие в спартакиадах, подготовка детей к этим мероприятиям. И это не считая общественной нагрузки.
«Отсюда невооруженным глазом видна физическая и психологическая нагрузка, переработка учителей. Отсюда и профессиональное выгорание. Следовательно, необходимо пересмотреть не только оплату труда учителя, но и пенсионный возраст, как это было раньше в СССР – 25 лет педагогического стажа – учитель мог по желанию, по выслуге лет идти на пенсию», - заявила она.
Также она привела в пример учителей истории, которые, при нагрузке в 27 часов, в общей сложности работают по 70 часов в неделю.
«Я думаю, что нужно просто, наверное, эмпирическим путем посчитать нагрузку различных категорий учителей. В свое время, еще в XVIII веке такая система вводилась, когда замерялись в секундах и хронометраж шел рабочего времени рабочего на заводе. И тогда была изобретена система, которая до сих пор работает. Правда, ее Ленин назвал «научной системой выжимания пота», но, на самом деле, это была стройная система расчета», - предложила в свою очередь председатель комитета мажилиса по социально-культурному развитию, депутат Гульнар Иксанова.
В свою очередь, депутат от фракции «Народные коммунисты», бывший учитель биологии Ирина Смирнова подняла вопрос введения национального квалификационного теста для педагогов.
«Сейчас учитель снова должен проходить аттестацию. С 2019 года на 5 категорий: учитель-мастер, учитель-инноватор…. Почему нельзя приравнять высшую категорию к учителю-мастеру, к примеру? Почему снова с нуля он должен доказывать, что он там кто-то. Вы знаете, весь мир нам верит, вы посмотрите 400 вузов мира сейчас обращаются к казахстанским ученикам, говорят: «Приходите к нам бесплатно учиться». Значит, они верят нашим ученикам и верят нашим учителям. А мы относимся к себе как будто мы на выжженном поле, и как будто мы тут что-то новое хотим открыть. Давайте поверим учителями и переведем некоторые категории в эти новые, чтобы они сразу могли получать свою повышенную заработную плату», - предложила Смирнова, получив в ответ аплодисменты.
Наталья Дрейт тут же добавила, что некоторые учителя высшей категории уже по 3-4 раза доказывали свою квалификацию, а сейчас вновь будут обязаны это делать.
«Я, как учитель, закончила первый уровень продвинутых трехмесячных курсов «Назарбаев интеллектуальные школы», я закончила курсы, как школьный тренер, я писала тесты для учителей физкультуры, я – одна из разработчиков новых президентских тестов, которые уже вступили в свою силу. И таких как я – много. Я преподавала своим учителям в школе, как школьный тренер обновленную программу. А теперь, чтобы получить надбавку в зарплате 50%, я должна доказать, что я учитель высшей категории, учитель-мастер, я должна опять пройти эти тесты. И, скорее всего, писать те тесты, которые сама писала. Ну, можно же как-то индивидуально подойти к учителям и рассмотреть эти вопросы. Ведь очень много учителей, которые действительно своими достижениями, результатами (показали свою квалификацию - V), уже им даже доказывать не надо», - заключила она.
Loading...