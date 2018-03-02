Шесть граждан Узбекистана сгорели в машине в Мангистауской области

Шестеро из семи погибших в ДТП на трассе Актау - Бейнеу в Мангистауской области были гражданами Узбекистана, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на МЧС Узбекистана.

Авария произошла накануне, 1 марта, в селе Шетпе. Lada Largus столкнулась с грузовиком Shacman. В результате легковушка загорелась, и на месте погибли, по предварительным данным, семь человек, из которых шестеро были гражданами Узбекистана.

По данным МЧС Узбекистана, все погибшие были из Хорезмской области, им было от 22 до 40 лет.

Это третье крупное ДТП на территории Казахстана, в котором пострадали граждане Узбекистана, с начала года. В минувшие выходные в Актюбинской области на трассе опрокинулся автобус, в котором ехали узбекистанцы, пострадали 7 из 25 пассажиров. 18 января в той же Актюбинской области произошло возгорание автобуса, перевозившего граждан Узбекистана, в пожаре погибли 52 человека.