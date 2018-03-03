Назарбаев поздравил нового президента Армении с победой на выборах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна с победой на президентских выборах в Армении. Накануне он получил 90 из 100 голосов депутатов во время косвенного голосования, сообщает в субботу пресс-служба Акорды.

«Уверен, что ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного развития. Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря Вашей активной поддержке», - говорится в поздравительной телеграмме Назарбаева.

Выборы президента Армении впервые прошли не прямым голосованием, а косвенным. Согласно последним поправкам в конституцию, власть главы республики будет серьезно ограничена - в основном он будет исполнять представительские функции. Саркисян - четвертый президент независимой Армении после Левона Тер-Петросяна (1991-1998), Роберта Кочаряна (1998-2008) и Сержа Саргсяна (избран в 2008 году). Его инаугурация пройдет в апреле.

Армену Саркисяну 64 года, в середине 1990-х он был премьер-министром республики, но большую часть времени с середины 1980-х прожил в Великобритании, был послом Армении в этой стране. На этих выборах Саркисян был безальтернативным кандидатом, предложенным правящей партией Армении.