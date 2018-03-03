​Польша потребует от Германии $850 млрд в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны

Эта сумма должна компенсировать разрушение польских городов, деревень, промышленности и утрату «демографического потенциала»
Польша намерена потребовать от Германии $850 млрд в виде репараций. Глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик назвал эту цифру «огромной, но обоснованной». По его словам, она должна возместить ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также «потерянный демографический потенциал», сообщает Коммерсант.
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