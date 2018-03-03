Эта сумма должна компенсировать разрушение польских городов, деревень, промышленности и утрату «демографического потенциала»
​Польша потребует от Германии $850 млрд в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны
Фото с сайта www.rp.pl

Польша намерена потребовать от Германии $850 млрд в виде репараций. Глава комиссии по репарациям польского сейма Аркадиуш Мулярчик назвал эту цифру «огромной, но обоснованной». По его словам, она должна возместить ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также «потерянный демографический потенциал», сообщает Коммерсант.

Подробный отчет о том, какую сумму может потребовать Польша, парламентская группа во главе с господином Мулярчиком должна предоставить своему правительству в этом году. Политик подчеркнул, что отчет будет составлен на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. При этом Аркадиуш Мулярчик отметил, что получить компенсацию от Германии «более реально», чем от России.

Комитет по вопросу выплаты Германией репараций за годы Второй мировой войны был создан в парламенте Польши в прошлом году. Его целью был анализ размера репараций, которые должны быть выплачены Польше.

В конце августа премьер-министр Польши Беата Шидло объявила, что ущерб, нанесенный ее стране во время Второй мировой войны, не был возмещен. До этого министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что его страна никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии. Между тем правительство ФРГ дало понять, что вопрос германских компенсаций Польше закрыт окончательно и бесповоротно.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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