Он обеспечит газификацию Жезказгана, Караганды, Темиртау и Астаны
Президент поручил построить магистральный газопровод из Кызылординской области до Астаны
Фото с сайта gaznews.ru

В понедельник в ходе выступления на совместном заседании палат парламента президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана.

«На сегодня уровень газификации у нас в стране составляет почти 50 процентов. Газифицировано 9 областей, в основном западных и южных. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа. Нам надо построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это наряду с обеспечением газом 2,7 миллионов человек положительно скажется и на экологической обстановке страны», - заявил глава государства.

По словам президента, возможности у страны есть. Если этот вопрос решится, то «только в Астане уменьшится в шесть раз распространение опасных отходов и уменьшится на 35 тысяч тонн в год».

«Конечно, мы думаем, что это решится само собой за счет ветра, но мы в последнее время видим, с увеличением количества транспортных средств и виду того, что оба ТЭЦ у нас топится за счет угля, всегда у нас в городе смог. Над этой проблемой у нас работает акимат города Астана. Если мы решим тот вопрос, многие жители получат газ и газифицируют тем самым многие регионы. Этот вопрос необходимо решить в течение года-полутора. Будем реализовывать проект по строительству магистрального газопровода из Кызыординской области, где проходит центральный газопровод через Жезказган - Караганда – Темиртау до Астаны. Возможно, когда сюда пойдет, мы подумаем о других городах. Для этого потребуется правительству привлечь соответствующие средства, в том числе международных финансовых институтов», - резюмировал Назарбаев.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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