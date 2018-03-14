Сотрудники органов внутренних дел получат право приватизировать жилье, не выходя на пенсию

Сотрудники внутренних дел получат право приватизировать служебное жилье после 20 лет работы службы в органах. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел». Кроме того, право на приватизацию жилья получат и родственники погибших сотрудников.

«На самом деле это проблемная для нас статья, - признался депутатам вице-министр внутренних дела Ерлан Тургумбаев. - Она была принята еще давно. На сегодня стаж и возраст сотрудников полиции помолодел. Раньше в органы приходили до 30 лет, потом 20 лет выслуги – это получалось 50 лет. После выхода в 50 лет на пенсию он имел право на приватизацию служебного жилья. На сегодняшний день, сотрудники полиции приходят в органы в 22 года. Через 20 лет ему ровно 42 года, и теперь, чтобы приватизировать квартиру, он вынужден уйти на пенсию, и только после этого он получает право на проживание в этом служебном жилье».

Однако, отметил вице-министр, в 42 года – это «нормальный специалист – это подполковник, начальник подразделения, который необходим», но действующее законодательство заставляет его уйти на пенсию.

«Теперь мы внесли изменения и дополнения, что после 20 лет выслуги, сотрудник полиции имеет право, находясь на службе, приватизировать служебную квартиру. В случае его гибели, члены семьи, когда он уже находится на пенсии, тоже имеют право на приватизацию. Этот пробел у нас оставался до сих пор. Если сотрудник вышел на пенсию по истечении 20 лет и умер по каким-то обстоятельствам, то члены семьи не имели права на приватизацию жилья, потому что она передавалась персонально сотруднику. Поэтому две эти нормы в законопроект внесены», - подчеркнул Тургумбаев.