Но только после 20 лет выслуги
Сотрудники органов внутренних дел получат право приватизировать жилье, не выходя на пенсию
Иллюстрация Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Сотрудники внутренних дел получат право приватизировать служебное жилье после 20 лет работы службы в органах. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел». Кроме того, право на приватизацию жилья получат и родственники погибших сотрудников.

«На самом деле это проблемная для нас статья, - признался депутатам вице-министр внутренних дела Ерлан Тургумбаев. - Она была принята еще давно. На сегодня стаж и возраст сотрудников полиции помолодел. Раньше в органы приходили до 30 лет, потом 20 лет выслуги – это получалось 50 лет. После выхода в 50 лет на пенсию он имел право на приватизацию служебного жилья. На сегодняшний день, сотрудники полиции приходят в органы в 22 года. Через 20 лет ему ровно 42 года, и теперь, чтобы приватизировать квартиру, он вынужден уйти на пенсию, и только после этого он получает право на проживание в этом служебном жилье».

Однако, отметил вице-министр, в 42 года – это «нормальный специалист – это подполковник, начальник подразделения, который необходим», но действующее законодательство заставляет его уйти на пенсию.

«Теперь мы внесли изменения и дополнения, что после 20 лет выслуги, сотрудник полиции имеет право, находясь на службе, приватизировать служебную квартиру. В случае его гибели, члены семьи, когда он уже находится на пенсии, тоже имеют право на приватизацию. Этот пробел у нас оставался до сих пор. Если сотрудник вышел на пенсию по истечении 20 лет и умер по каким-то обстоятельствам, то члены семьи не имели права на приватизацию жилья, потому что она передавалась персонально сотруднику. Поэтому две эти нормы в законопроект внесены», - подчеркнул Тургумбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токмади сбежал из-под стражи
Новости
Сбежавший из-под стражи бизнесмен Токмади задержан
Новости
«Жилстройсбербанк» пересмотрит условия выдачи ипотечных займов
Новости
При стоимости жилья в 7 млн тенге, ежемесячный платеж по программе «7-20-25» будет составлять 50 тысяч
Новости
​Деятельность движения Демократический выбор Казахстана признана экстремистской - Генпрокуратура
Новости
Рейсы казахстанских авиакомпаний могут сорваться из-за новых правил импорта авиатоплива