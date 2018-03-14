​Самрук-Казына может продать Shell небольшую долю в КазМунайГазе

Фонд Самрук-Казына предложил компании Royal Dutch Shell Plc, второй по объёмам нефтедобычи в мире, купить миноритарную долю в нацкомпании КазМунайГаз, которая готовится выйти на IPO в следующем году. Об этом накануне агентству Reuters рассказали два источника, близкие к переговорам.

КМГ – третья компания по размеру нефтедобычи в стране. В 2015 году, на фоне падения цен на нефть, она едва избежала дефолта по внешним долгам. Национальный банк Казахстана направил на ее спасение $4 млрд, став владельцем 10% акций КМГ. На сегодняшний день основным акционером компании является фонд Самрук-Казына – 90% владения и Нацбанк, которому по-прежнему принадлежит 10%.

«Предложили до 20 процентов. Переговоры идут... Возможно, долю Нацбанка удастся продать», - рассказал Reuters один из источников. Его слова подтвердил другой источник, который сказал, что сделка по продаже акций НК КМГ могла бы увеличить стоимость компании перед IPO. «Речь идет о 10% в КазМунайГазе. Мы предполагаем, что они могут зайти в качестве стратегического партнера», - поделился он.

При этом источники воздержались от предположительной оценки стоимости продажи акций КМГ. Самрук-Казына, в ответе на запрос Reuters, рекомендовал обратиться в Нацкомпанию. Национальный банк Казахстана не был доступен для комментариев. Royal Dutch Shell отказался комментировать возможную сделку.

«Казмунайгаз сотрудничает и планирует сотрудничать с многими международными нефтяными компаниями по разным проектам. Более детальных комментариев компания предоставить не может», - сообщила пресс-служба НК КМГ в ответе на запрос агентства.

В ноябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а затем и премьер-министр Бакытжан Сагинтаев встретились в Астане с главным исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. Они обсуждали вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли. О новых договоренностях стороны не сообщали.

Shell является акционером в международном консорциуме по разработке крупнейшего в стране месторождения нефти и газа Кашаган (NCOC) с долей 16,807%. Ему также принадлежит 29,25% в консорциуме по разработке месторождения Карачаганак. Помимо этого он владеет 55% в СРП по разработке участка Жемчужина в казахстанском секторе Каспия и 5,4% в Каспийском трубопроводном консорциуме.