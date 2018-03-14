Мальчик из Южного Казахстана, которого могли подвергать насилию, пройдет экспертизу в Астане – Балиева

Ребенку их Южно-Казахстанской области, бабушка которого обратилась в органы с заявлением об изнасиловании, проведут комплексную экспертизу в Астане. Об этом в среду в кулуарах мажилиса заявила журналистам депутат, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева. Она также сообщила, что подобное заявление от этой семьи уже было в 2016 году.

«Я лично разговаривала с начальником управления внутренних дел. По моей просьбе он лично встретится с бабушкой и с ребенком. Я отправила туда мониторинговую группу, которая встретится со всеми участниками. Но если у общества есть вопросы по достоверности экспертизы, то мной принято решение о проведении комплексной полноценной экспертизы в Астане», - сообщила Балиева.

Она заверила, что ребенок вместе с бабушкой будет доставлен в столицу на следующей неделе и «только по решению этой экспертизы будут приняты меры».

«Все необходимо делать на законном основании. Если все-таки экспертиза подтвердит, что изнасилование имело место, то мной будут приняты меры и отправлены обращения в МВД и генеральную прокуратуру для привлечения к ответственности всех должностных лиц, которые ввели общество в заблуждение. Если же все-таки экспертиза скажет, что факты не подтвердились, и такой факт не имел место, то в таком случае будем принимать другие меры», - подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Она также пообещала, что будет лично присутствовать на экспертизе.

«Мной было выявлено, что бабушка обращалась по таким фактам и в 2016 году, поэтому я попросила поднять материалы и 2016 года, и почему не было должного внимания на это обращение тогда», - заключила она.

Ранее омбудсмен Аскар Шакиров выразил обеспокоенность длительным характером расследования данного дела, что служит основанием для различного его интерпретирования и непринятия своевременных мер реагирования по восстановлению прав несовершеннолетнего. И взял данную ситуацию на личный контроль.

Ранее портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком учениками старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Новость вызвала большой общественный резонанс. По данным издания, ребенка неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников. Однако, как отмечает издание, «правоохранители не спешили заводить уголовное дело».

На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

Накануне вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова прокомментировала информацию об избиении и изнасиловании ребенка. «Факты не подтвердились. Экспертиза была проведена, мальчика не насиловали», - сообщила она.