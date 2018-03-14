Средства будут инвестировать в бизнес-проекты Норрланда
Основатель IKEA завещал половину состояния на развитие севера Швеции
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Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад, скончавшийся 28 января 2018 года, завещал половину своего состояния на развитие северного региона Швеции — Норрланда. Точная сумма наследства на данный момент не оглашена, сообщает Медуза.

Как выяснила газета Dagens Nyheter, половина состояния миллиардера будет передана его четырем детям, а вторая часть передана в специальный фонд семьи Кампрад, который будет инвестировать в бизнес-проекты Норрланда. Точные суммы распределения наследства основателя IKEA будут оглашены в ближайшее время.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто там бывал. Он хотел создать такие условия, чтобы молодежь могла жить и не уезжать оттуда», — рассказал глава фонда и бывший пресс-секретарь семьи Кампрадов Пер Хеггенс.

Ингвар Кампрад основал IKEA в 1943 году в возрасте 17 лет, а в 1988-м отошел от дел. На 92 году жизни он скончался 28 января 2018 года.

В настоящее время компания управляет 412 магазинами в 49 странах. Состояние Кампрада и его семьи оценивается в $3,5 млрд.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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