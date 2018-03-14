Директора батутного центра приговорили к 4 годам и одному месяцу лишения свободы
Суд вынес приговор по делу о пожаре в Almaty Towers
Фото Жанары Каримовой

В среду по делу о пожаре в здании бизнес-центра Almaty Towers судья огласил приговор обвиняемым экс-директору «Батутного центра» Даурену Туякову и сварщику Александру Жуку, сообщает Казинформ.

«Суд приговорил: Даурену Туякову, 1986 года рождения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и один месяц с пребыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - огласил судья.

Подсудимый Александр Жук, который совершал сварочные работы до возникновения пожара, осужден на 5 лет лишения свободы.

Обоих подсудимых взяли под стражу в зале суда.

Ранее Туяков в последнем слове попросил судью учесть наличие у него несовершеннолетних детей и неопытность в бизнесе. Государственный обвинитель в суде по делу о пожаре в здании Almaty Тowers просил лишения свободы до 5 лет для директора ТОО «Батутный центр» Даурена Туякова и сварщика Александра Жука.

Туяков был задержан 12 ноября 2016 года и в порядке ст. 128 УПК водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статье 292 часть 3 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар произошел 6 ноября 2016 года около 19 часов. Из здания были эвакуированы 80 человек, его площадь составила 1800 кв. м.

Позже в тот же день официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что во время пожара в комплексе Almaty Towers погиб сварщик.

На следующий день Баймухамбетова сообщила об обнаружении еще пяти тел. Погибшими оказались молодые люди в возрасте 20-22 лет, студенты алматинских вузов, которые занимались монтажными работами.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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