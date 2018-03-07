Прокурор просит 5 лет лишения свободы для директора батутного центра по делу о пожаре в Almaty Towers

Государственный обвинитель в суде по делу о пожаре в здании Almaty Тowers потребовал лишение свободы до 5 лет для директора ТОО «Батутный центр» Даурена Туякова и сварщика Александра Жука, сообщает Казинформ .

Дело рассматривается в Бостандыкском районном суде №2 Алматы.

«Подсудимым Даурену Туякову и Александру Жуку было предъявлено обвинение по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «несоблюдение пожарной безопасности». В ходе судебного расследования оба были признаны виновными. Туяков как директор Батутного центра, являясь ответственным лицом за соблюдение необходимых мер безопасности, не проследил за их исполнением сотрудниками центра. В результате 6 человек погибли. Сварщик Александр Жук также не соблюдал меры безопасности во время сварочных работ. Принимая во внимание эти обстоятельства, я считаю, что обе стороны должны быть осуждены, и прошу назначить наказание Даурену Туякову - пять лет лишения свободы, Александру Жуку также назначить наказание - пять лет тюремного заключения», - сказал государственный обвинитель.

Туяков был задержан 12 ноября 2016 года и в порядке ст.128 УПК водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статье 292 часть 3 УК (Нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар произошел 6 ноября 2016 года около 19 часов. Из здания были эвакуированы 80 человек, его площадь составила 1800 кв. м.

Позже в тот же день официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщила, что во время пожара в комплексе Almaty Towers погиб сварщик.

На следующий день, в понедельник, Баймухамбетова сообщила об обнаружении еще пяти тел. Ими оказались молодые люди в возрасте 20-22 лет, студенты алматинских вузов, которые занимались монтажными работами.

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