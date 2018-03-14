Британия вышлет российских дипломатов из-за дела Скрипаля - СМИ

Великобритания может выслать из страны российских дипломатов после отравления бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Рейтер.

«Британия вышлет значительное число российских дипломатов из-за дела Скрипаля, но не так много, как в 1971 году», - пишет Рейтер.

Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. Сейчас они в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение» по делу Скрипаля, иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».

Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту, в которой говорится о непричастности российской стороны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери 4 марта. Также в документе изложены «требования для проведения совместного расследования». Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в стране не будет работать ни одно британское СМИ, если Великобритания примет решение об отзыве лицензии у телеканала RT. Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может лишить RT лицензии на вещание в стране. Кроме того, Захарова считает, что Тереза Мэй не располагает фактами о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия все еще не получила официального запроса от Великобритании по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. В свою очередь мы официально уведомили англичан, что будем готовы ответить за запрос, если они сформулируют его на основе своих собственных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия»,— приводит его слова ТАСС.

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж, позднее его и еще нескольких российских граждан обменяли на группу россиян, пойманных на шпионаже в США. С 2010 года живет в Великобритании.