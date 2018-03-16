Дело о детском насилии в Южном Казахстане: Балиева считает правильным провести экспертизу в Астане

Уполномоченный по правам ребенка, депутат мажилиса Загипа Балиева настаивает, что действует исключительно в интересах ребенка в деле о предполагаемом насилии над первоклассником в Южно-Казахстанской области. На пресс-конференции в пятницу в Астане она сообщила, что мальчика в настоящее время готовят к проведению экспертизы.

«Давайте подумаем, как не навредить ребенку, потому что ребенок сейчас совершенно спокоен, занимается, с ним работает психолог, после обеда он будет проходить врачебно-медицинскую комиссию, подключен второй психолог, который готовит его к проведению экспертизы», - сказала Балиева.

Она также выступила против идеи о проведении частной медицинской экспертизы, которую родные мальчика планировали сделать в Алматы.

«Если они будут делать независимую частную экспертизу, то это их право. Но она никогда не устроит вторую сторону. Поэтому давайте думать о ребенке. Нужно провести одну полноценную комплексную экспертизу с участием высоких профессионалов и независимых экспертов, которых предоставят та и другая стороны. Для того, чтобы только провести одну экспертизу. Потому что это здоровье ребенка. И только потому, что кому-то не нравится (идея) провести только одну экспертизу, потому будет опротестовывать одну, потом вторую. Но моя самая главная задача - защитить ребенка. И все мы вместе должны подумать о ребенке, о его здоровье. Сколько раз ему можно эту экспертизу сделать. Вы же видите, экспертиза, вы понимаете, что это очень деликатная экспертиза, и психика ребенка, вы извините, это психика ребенка. И нам нужно думать о ребенке, а не об амбициях сторон поэтому я за ребенка, я за его здоровье. Я за проведение полноценной комплексной экспертизы, потому что ее уже следователь назначил. Но только проведение один раз, с участием высокопрофессиональных специалистов в этой сфере, и с представителями независимых экспертов, которых представят обе стороны, чтобы потом не было претензий, опять не обжаловалась, и не получилось так, что несколько экспертиз будут делать по одному и тому же вопросу», - сказала уполномоченный по правам ребенка.

Балиева также заявила, что пытается поддерживать связь с мамой пострадавшего мальчика, однако та периодически не идет на контакт.

«Что касается мамы. Мама, по их (родных мальчика - V) словам, работает в Алматы. В течение месяца ребёнок её не видел. Он скучает по ней и спрашивает о ней каждый день. Мы неоднократно звоним его маме, хотим сделать всё, чтобы мама приехала, но нам пока это не удаётся. Первый мой звонок, когда я несколько дней её искала и, наконец, мне мама её дала телефон, я до неё дозвонилась, представилась и сказала, что вот так и вот так, мы сейчас хотим помочь ребёнку, вы можете находиться возле него, вы можете приехать в Астану. На что она сказала: «У меня нет денег». Мы сказали, что тогда мы вам поможем, оплатим билеты, пожалуйста, приезжайте. Это был наш последний разговор. Вчера, когда представители фонда «Асыл бала» до неё дозвонились и спросили на какое время вам взять билет. Она сказала, что у неё сильно болит голова и она перезвонит через некоторое время. Она не перезвонила. Сегодня с утра она не отвечает на телефоны тёти, ни на мои, ни на телефоны представителей «Асыл бала», рассказала Балиева.

Она также отвергла информацию о том, что к ребенку и его семье ограничен доступ общественности, которая хотела помочь семье:

«Общественники – пожалуйста! Доступ к ребенку не ограничен. Он ограничен только в том плане, что ребенку нельзя задавать вопросы по следствию, по предмету рассмотрения следствия, по тому событию, которое было в отношении него совершено. А так – пожалуйста, он с утра ходит в магазин, сегодня пойдет на «Байтерек», пройдет медобследование», - сказала обмдудсмен.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

В среду бабушка с ребенком планировали направиться на поезде в Алматы, но были доставлены в департамент внутренних дел региона. Позднее они были доставлены на арендованную квартиру в Шымкенте, где с ними находилась прибывшая в регион уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева. Накануне Балиева привезла семью в Астану, где мальчик, как было объявлено, пройдет новую медицинскую экспертизу.