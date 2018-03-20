Vласть запускает новую платформу для своих мероприятий

Структура оффлайн проектов Vласти – это одно из главных стратегических направлений издания, поэтому к сегодняшнему дню у нас есть полная картина всех мероприятий, на которых мы хотим сосредоточиться до конца 2018 года. Мы хотели, чтобы наш читатель мог видеть доступные мероприятия на месяцы вперед, тем самым планировать свое время.

Раньше мы использовали систему анонсов – объявляли мероприятие ровно за неделю до старта, теперь же будем добавлять мероприятия на платформу по мере их готовности. При этом добавлен раздел о прошедших мероприятиях с галереями. Предыдущая версия не позволяла сохранять архивы.

Помимо этого, читатели смогут выбрать понравившиеся им события, нажать на кнопку «Хочу пойти» и указать свой электронный адрес. Есть возможность выбрать неограниченное количество таких событий и подписаться на рассылку о предстоящих событиях. Система обязательно вышлет читателю напоминание накануне мероприятия.

В прошлом году Vласть провела 22 мероприятия, включая крупные - фестиваль The Art of Storytelling и неделю лекций Vласть Update Almaty. На всех мероприятиях выступило 58 спикеров, в них приняло участие 1300 человек.

Следите за мероприятиями Vласти.