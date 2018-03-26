Такое распоряжение дано после пожара в Кемерово
Работу систем пожарной безопасности проверят во всех казахстанских учреждениях образования
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Во всех казахстанских учреждениях образования, начиная от дошкольных и заканчивая высшими учебными заведениями, проверят системы пожарной безопасности и запасных выходов. Соответствующее поручение дали в министерстве образования и науки страны после трагедии, произошедшей в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«В связи с трагедией в Кемеровской области министерство образования и науки Республики Казахстан обратилось к руководителям всех учебных заведений Казахстана – дошкольного, среднего, технического и профессионального, высшего, дополнительного образования для проверки систем пожарной безопасности и запасных выходов в своих учреждениях», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобразования и науки обратился к попечительским советам для проведения совещания и обсуждения вопросов пожарной безопасности, а при необходимости – с приглашением представителей органов по чрезвычайным ситуациям в регионах для проведения консультаций.

В воскресенье в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагедии, по последним данным, погибло более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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