Работу систем пожарной безопасности проверят во всех казахстанских учреждениях образования

Во всех казахстанских учреждениях образования, начиная от дошкольных и заканчивая высшими учебными заведениями, проверят системы пожарной безопасности и запасных выходов. Соответствующее поручение дали в министерстве образования и науки страны после трагедии, произошедшей в Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«В связи с трагедией в Кемеровской области министерство образования и науки Республики Казахстан обратилось к руководителям всех учебных заведений Казахстана – дошкольного, среднего, технического и профессионального, высшего, дополнительного образования для проверки систем пожарной безопасности и запасных выходов в своих учреждениях», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобразования и науки обратился к попечительским советам для проведения совещания и обсуждения вопросов пожарной безопасности, а при необходимости – с приглашением представителей органов по чрезвычайным ситуациям в регионах для проведения консультаций.

В воскресенье в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагедии, по последним данным, погибло более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.