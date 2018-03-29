Задержан глава Независимой ассоциации предпринимателей Талгат Акуов

Талгат Акуов, являющийся председателем общественного объединения «Независимая ассоциация предпринимателей», в ходе целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий задержан в городе Караганде и для проведения следственных действий этапирован в Алматы, сообщает пресс-служба алматинского ДВД.

По данным следственного управления ДВД Алматы, Акуов в рамках уголовного дела по многочисленным обращениям граждан ранее был объявлен в розыск. Тогда же в отношении него судом заочно была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В ходе целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий гражданин Акуов задержан в городе Караганде и для проведения следственных действий этапирован в Алматы. Вместе с тем, полиция Алматы обращается к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина Акуова Т.Ж., и призывает их обращаться с заявлением в следственное управление департамента внутренних дел или сообщить об этом по следующим телефонам: 254-41-15 и 8-705-555-53-44», - говорится в сообщении.

5 марта 2014 года на Vласти вышла статья о том, что Талгат Акуов, президент Независимой ассоциации предпринимателей, объявлен в розыск. Со ссылкой на пресс-секретаря департамента по исполнению судебных актов города Алматы мы сообщили о том, что в департаменте находится исполнительное производство в отношении ОО «Независимой Ассоциации предпринимателей».

В марте 2016-го, спустя два года после публикации, Талгат Акуов обратился в редакцию с требованием удалить этот материал, поскольку он негативно сказывается на его деловой репутации. Редакция отказалась удалять материал с сайта, несмотря на то, что несколько других интернет-ресурсов сделали это по требованию Акуова.

После этого Талгат Акуов подал в суд на Vласть с требованием удалить материал и выплатить ему компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 1 млн тенге. В дополнении к исковому заявлению истец утверждал, что определение суда об объявлении в розыск было вынесено 24 февраля 2014 года, а статья была опубликована 5 марта, до вступления определения в законную силу.

24 мая 2016 года судья районного суда №2 Алмалинского района Алматы Мухтар Амиров отказал истцу в удовлетворении его требований. Сам Талгат Акуов ни на одно заседание суда не явился. Позже и апелляционная коллегия отказала главе ОО «Независимая ассоциация предпринимателей» Талгату Акуову в удовлетворении апелляционной жалобы по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда к ТОО «Издательский дом Vласть».