​Наследный принц Саудовской Аравии предупредил об угрозе военного конфликта с Ираном

Международное сообщество должно усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямого военного конфликта в регионе, пишут Ведомости со ссылкой на The Wall Street Journal, цитирующего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада Бен Салмана.

«Мы должны постараться, чтобы избежать военного конфликта», – сказал кронпринц. «Если нам не удастся добиться того, что мы пытаемся сделать, у нас скорее всего будет война с Ираном через 10-15 лет».

Саудовская Аравия не поддержала договоренность мировых держав о замораживании санкций против Ирана. При принце Мухаммеде Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном и добивался того же от ближневосточных и африканских стран. Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставках оружия повстанцам в Йемене, где с 2014 года продолжается конфликт между хуситами и правительственными войсками.

США и Евросоюз частично сняли экономические санкции против Ирана при президенте Бараке Обаме в рамках одобренного в июле 2015 года соглашения по урегулированию иранской ядерной программы. США, Великобритания, Германия, Франция, Россия, Китай и Иран приняли всеобъемлющий план действий, согласно которому Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Действующий президент США Дональд Трамп выступал против соглашения с Ираном и грозил выйти из него, однако до последнего времени не делал этого. Американский лидер заявил, что США разорвут сделку, если ее участники до 12 мая не согласятся на существенные коррективы соглашения. При этом Трамп продлил действие ограничительных мер против Ирана, не связанных с ядерной сделкой, также администрация США расширила санкционные списки в отношении этой страны.