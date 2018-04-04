Мир за ночь. 3-4 апреля 2018 года

Министр информации Казахстана предупредил о возможности полной блокировки мессенджера Telegram в стране, в штаб-квартире YouTube произошла стрельба, США представили список китайских товаров, на которые могут быть введены пошлины, а «Канелло» официально отказался от боя с Головкиным.

Власти Казахстана ограничат работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), заявил министр информации и коммуникаций страны Даурен Абаев, передает РИА Новости. Министр сообщил, что в адрес мессенджера было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.

«На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем, в случае невыполнения судебного решения, министерством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки», — заявил Абаев. С середины марта пользователи в Казахстане испытывают проблемы с доступом к Telegram, Мининформации позднее признало, что это вызвано работой по удалению контента, распространяемого ДВК.

Рядом со штаб-квартирой YouTube в городе Сан-Бруно в Калифорнии произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщает Коммерсант. По сообщениям СМИ, предполагаемый стрелок-женщина мертва. Изданию Daily Beast в правоохранительных органах рассказали, что женщина стреляла в своего парня, а затем покончила с собой.

Лаборатория минобороны Великобритании, исследовавшая образцы с места отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не смогла установить происхождение использованного при этом нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Об этом канал Sky News сообщил со ссылкой на руководителя лаборатории DSTL Гари Эйткенхеда, пишут Ведомости.

«Мы установили, что это "Новичок", что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не установили его точное происхождение, но мы дали правительству научную информацию, на основе которой с помощью ряда других источников они пришли к определенным заключениям», - заявил исследователь. Он повторил, что прямое установление происхождения вещества не являлось целью лаборатории. Оно, по его словам, потребовало «иной информации» на других уровнях, частично - разведывательной информации.

Эйткенхед вместе с тем рассказал, что синтез использованного «Новичка» «чрезвычайно сложен и требует привлечения ресурсов государственного уровня». Антидот против этого вещества неизвестен и никакого лечения такого типа Скрипаль с дочерью не получали, подчеркнул он. Руководитель также опроверг возможность попадания «Новичка» вовне «из стен нашей лаборатории».

Офис Торгового представительства США обнародовал список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые могут попасть под действие пошлин. Среди них — телекоммуникационное оборудование и индустриальная робототехника. Это — новый пакет ограничений на $50 млрд. Обсуждение продлится до 11 мая, слушания по данному вопросу назначены на 15 мая, сообщает Коммерсант. В Китае пообещали предпринять ответные действия. Ранее Пекин ввел пошлины от 15% до 25% на 128 статей экспорта США, ответив таким образом на введенные ранее аналогичные ограничения со стороны Вашингтона. Торговая война между первой и второй экономиками мира охватывает пока менее 1% их торгового оборота.

Мексиканский боксер Сауль Альварес официально отказался от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, который был назначен на 5 мая, передает Eurosport. Мексиканец ранее провалил две допинг-пробы и на период расследования отстранен от спорта. «Я всегда был честным боксером, горжусь карьерой, на протяжении которой я никогда не делал ничего противозаконного по отношению к чистым спортсменам. Я действительно потрясен тем, что произошло, сожалею, что это вызвало у людей сомнения в моей честности», – сказал Альварес на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Сообщается, что Головкин проведет 5 мая бой с другим соперником, его имя будет обнародовано в ближайшее время.