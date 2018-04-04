Чистая прибыль ForteBank за 2017 год выросла на 70%

ForteBank объявил о результатах своей деятельности за 2017 год, основанных на аудированной консолидированной финансовой отчетности. По итогам прошлого года ForteBank продемонстрировал качественный рост по всем ключевым финансовым и операционным показателям, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Активы ForteBank выросли на 19% и составили 1 445 млрд тенге на фоне снижения активов по рынку на 5%. Кредитный портфель увеличился на 8% и составил 672 млрд тенге на фоне общего снижения рынка на 14%.

Качество кредитного портфеля улучшилось, доля недействующих кредитов по состоянию на 1 января 2018 года составила 7,24% по сравнению с 7,48% годом ранее.

Депозитный портфель банка вырос на 22% и составил 981 млрд тенге, на фоне снижения рынка на 3%. Уровень ликвидности остается одним из наиболее высоких на рынке, коэффициент текущей ликвидности К4 (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 230%, при нормативе не менее 30%.

Чистая прибыль ForteBank увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 70%, составив 19,8 млрд тенге.

Собственный капитал вырос на 9,1% - до 194 млрд. тенге. Коэффициент достаточности капитала К1 (отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска) составил около 19%, при нормативе не менее 5,5%.

«ForteBank продолжает показывать положительные финансовые и операционные результаты. Размер активов банка в 2016 году вырос на 14%, в 2017 году рост составил 19%, это обеспечивается за счет качественного увеличения кредитного и депозитного портфеля. Усиление рыночных позиций в 2017 году было отмечено повышением прогноза по рейтингам банка со «стабильного» на «позитивный» сразу от двух международных рейтинговых агентств Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings. Успешно завершив сложнейший процесс объединения трех банков в предыдущие годы, в 2017-ом ForteBank продолжает сохранять лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности. Финансовые показатели отражают работу всей команды и высокое доверие к банку со стороны наших клиентов на протяжении последних нескольких лет», - приводятся в сообщении слова председателя правления банка Гурама Андроникашвили.