Пожар в общежитии в Атырауской области произошел по вине работодателя – Минтруда

Причины пожара в общежитии в Атырауской области, в результате которого погибли шесть человек, заключены в действиях работодателя, сообщил в среду в ходе пресс-конференции вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев. Он также подчеркнул, что в ведомстве подготовили предложения в правительство и Генпрокуратуру, в которых просят провести в Казахстане массовые проверки вахтовых городков.

«Мы работу комиссии уже завершили. Есть соответствующий акт. Буквально сегодня на имя премьер-министра уйдёт от нас заключение работы этой комиссии. Однозначно можно сказать о том, что пожар произошёл в первую очередь по вине работодателя. Мы убедились совместно с органами ЧС, что возгорание произошло из-за перегрева электрической проводки в этих общежитиях. В общежитиях не было центрального отопления везде стояли обогревательные приборы в каждой комнате и понятно, что пошла большая нагрузка на электросети, и возгорание произошло из-за перегрева этих сетей», - рассказал Альтаев.

Он напомнил, что когда комиссия прибыла на место трагедии, именно вице-министр принял решение полностью приостановить эксплуатацию всех общежитий в этом районе.

«Можно сказать, что практически все работы на предприятии были приостановлены, люди были распущены по домам до того, пока работодатель полностью не построит новые общежития и не приведет все в соответствии с пожарной, санэпидемиологической (безопасностью - V.) и со всеми нормами, которые предусмотрены в законодательстве. При этом работодатель обязался, что он будет выплачивать 100%-ю заработную плату работникам во время вынужденного простоя. Мы собрали всех работников и пояснили, что сейчас их отправят всех домой. В основном, это все выходцы были из ЮКО. Но за время, пока они будут сидеть дома, заработная плата будет идти», - напомнил Альтаев.

Он также подчеркнул, что люди смогут вернуться на работу, «как только общежития будут приведены в соответствие».

«Работодатель после случившегося принял все меры, и сверх того, что полагается законодательством. Все работники были застрахованы, у них у всех были трудовые договора, в соответствии с этими договорами страховок те, кто погиб во время этого несчастного случая, семьи погибших в общей сложности получат около 90 млн тенге страховых выплат.

Работодатель также обязался выплатить около 50 млн тенге материальной помощи семьям погибших. Кроме того, он взял на себя все расходы по доставки тел в ЮКО. Он оплатил чартерный самолет стоимостью 15 млн тенге для того, чтобы доставить тела родственникам. Взял на себя расходы, связанные с погребением. Также он создал в Алмате благотворительный фонд помощи пострадавшим жертвам в Карабатане», - проинформировал вице-министр, отметив, что уголовное дело по данному поводу возбуждено, и сейчас идут следственные мероприятия.

Делая выводы из случившейся трагедии в министерстве труда и социальной защиты предлагают правительству и Генеральной прокуратуре осуществить проверку всех строительных площадок и вахтовых поселков в Казахстане на предмет соблюдения противопожарной безопасности и всех норм, связанных с СЭС.

«Сейчас письмо уже ушло в Генпрокуратуру, сегодня уйдет к премьер-министру, где мы предлагаем осуществить такую проверку всех объектов. Также мы предлагаем внести изменения в законодательство. До окончательного принятия решения пока не могу сказать, какие меры мы предлагаем. Но мы считаем, что должен быть очень серьезный контроль всех таких поселков и всех предприятий, которые нанимают людей», - заключил Альтаев.

В начале марта в Атырауской области на объекте стройплощадки газотурбинной электростанции Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате ЧП шесть человек погибло, еще четверо пострадали.