Мир за ночь. 5-6 апреля 2018 года

Трамп распорядился подготовить новый список продукции из КНР, которая будет облагаться дополнительными пошлинами; постпред России при ООН допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт; федеральный судья Бразилии выдал ордер на арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы; под новые санкции, которые США могут ввести до конца этой недели, попадут от шести до десяти россиян; Росстандарт обяжет руководителей организаций ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации.

Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины, пишет ТАСС. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг - реакция «на несправедливые ответные меры со стороны Китая».

«Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет $100 млрд, и подготовить список такой продукции», - говорится в заявлении. Трамп вновь утверждал, что Пекин «прибегает к недобросовестной торговой практике», и напомнил, что 3 апреля аппарат представителя США на торговых переговорах объявил о намерении ввести дополнительные 25%-ные пошлины на 1,3 тыс. наименований ввозимой из Китая продукции, общая стоимость которой составляет $50 млрд.

«Однако вместо того, чтобы исправить свое неправильное поведение, Китай предпочел нанести ущерб нашим фермерам и товаропроизводителям, прибегнув к несправедливым ответным мерам», - добавил Трамп. Он имел в виду принятое 4 апреля Госсоветом КНР решение ввести 25%-ные пошлины на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства - в общей сложности 106 наименований товаров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт, сообщают РИА Новости. «Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?», — задался вопросом Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии и ее союзников. «Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», — сказал Небензя.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает Коммерсант со ссылкой на телеканал Globo. Политик ранее был признан виновным по делу о коррупции. Судья заявил, что просит экс-президента «добровольно пойти в федеральную полицию». В ночь на 5 апреля Верховный суд страны не удовлетворил апелляцию адвокатов да Силвы.

По версии следствия, в период, когда да Силва был президентом Бразилии (2003-2011 годы), он в результате коррупционной схемы получил трехэтажную квартиру от строительной компании OAS в курортном городе Гуаружа. В июле 2017 года экс-президента приговорили к девяти с половиной годам заключения. В январе этого года срок увеличили до 12 лет и одного месяца. Согласно сегодняшнему решению суда, в ближайшее время политик начнет отбывать наказание.

Несмотря на коррупционный скандал, да Силва по-прежнему остается самым популярным политиком в стране. В начале марта за него были готовы проголосовать 33,4% избирателей, а в случае второго тура он победил бы любого соперника.

Под новые санкции, которые США могут ввести до конца этой недели, попадут от шести до десяти россиян, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на Bloomberg. По словам источника в администрации США, санкции введут в соответствии с законом, который президент Дональд Трамп подписал в августе прошлого года и который предполагает введение ответных мер на попытки Москвы вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Ранее Reuters сообщил, что США до конца недели введут санкции против «российских олигархов», близких к президенту Владимиру Путину. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в России олигархов давно нет. CNN узнала, что расследующий предполагаемое российское вмешательство спецпрокурор Роберт Мюллер допросил как минимум двух российских олигархов. По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорк прилетали самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова, сообщил РБК.

Росстандарт обяжет руководителей организаций в России ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации, пишут Известия. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая. Национальный стандарт «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» также предписывает собственникам один раз в полгода проводить проверку противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода.

Отказ от проведения испытаний будет причислен к нарушению правил противопожарной безопасности по КоАП, которое карается штрафом до 200 тыс. рублей для юридических лиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн. рублей. Помимо этого, законом предусмотрено административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.