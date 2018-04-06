Жилой дом в Кокжиеке, пострадавший от пожара, будет восстановлен в кратчайшие сроки - Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в кратчайшие сроки произвести восстановительные работы после пожара в многоквартирном доме в микрорайоне «Кокжиек», сообщило агентство Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Аким также поручил оказать необходимую помощь во временном размещении и обеспечении сохранности вещей жильцов дома. Силами службы спасения города и акимата Жетысуского района в школе №177 создан штаб, где организованы спальные места и обеспечено питание.

«На данный момент дом законсервирован, отключены электроэнергия, газ и другие коммуникации. Полицией обеспечено оцепление дома», - говорится в сообщении акимата.

Как уточнили в пресс-службе, с завтрашнего дня начнется комиссионное обследование дома для установления масштаба последствий пожара. Восстановление дома будет возможным после установления причин пожара по результатам соответствующих пожарно-технических экспертиз.

В четверг в Алматы загорелись балконы и кровля пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Кокжиек. Уточненная площадь пожара составила 1180 квадратных метров, эвакуировано 300 человек.