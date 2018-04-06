Ряд НПО просит отставки детского омбудсмена Загипы Балиевой

Общественные фонды «Дом мамы», «Милосердие», Сообщество приемных родителей Казахстана и ряд других общественных деятелей и гражданских активистов направили в адрес президента Нурсултана Назарбаева открытое письмо с просьбой прекратить полномочия детского омбудсмена Загипы Балиевой. Об этом говорится в электронной копии письма , опубликованной на странице руководителея ОФ «Милосердие» Аружан Саин в Facebook.

Авторы письма подчеркивают, что за время работы Балиевой детским омбудсменом «все значимые НПО отстранились от сотрудничества с ней, так как не согласны с ее принципами и подходами». Они, по мнению составителей обращения, заключаются в «продолжении практики интернатного размещения детей в учреждениях, привлечении государственных денежных средств и увеличении финансирования детских учреждений, наращивании новых структур».

Поводом для письма стало выступление Балиевой 29 марта 2018 года на заседании Республиканского совета директоров детских домов. Авторы письма настаивают, что высказывания и действия детского омбудсмена не только противоречат государственной политике, но и «препятствуют совершенствованию национальной системы защиты прав ребенка в РК». Недопуск НПО в детские учреждения чреват «созданием благоприятной обстановки для хищений, коррупции и нарушений прав детей за закрытыми дверями», говорится в письме.

Составители также упоминают «историю с мальчиком из ЮКО», которая, по их мнению, продемонстрировала отсутствие у уполномоченного «эффективного механизма защиты детей, попавших в подобную ситуацию». Они отмечают, что в той ситуации Балиева действовала, «грубо нарушая права ребенка».

«На протяжении двух лет в деятельности института Уполномоченного по правам детей мы видим только непримиримое противодействие неправительственном организациям и нежелание выстраивать диалог с обществом. С уверенностью можем заявить о том, что Уполномоченный своими действиями демонстрирует желание контролировать и регулировать, но никак не сотрудничать и защищать. От лица НПО и активного гражданского общества выражаем недоверие Уполномоченному по правам детей и просим Вас прекратить полномочия г-жи Балиевой З.Я.», - говорится в заключении письма.