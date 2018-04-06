ОБСЕ осудила действия казахстанских властей в отношении Forbes Kazakhstan и Ratel.kz

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир осудил задержание журналистов и редакторов портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan, а также блокирование веб-страницы Ratel.kz в Казахстане, говорится в распространенном пресс-релизе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Блокировка новостного онлайн-ресурса является непропорциональным ограничением свободы выражения. Задержание журналистов и обыски в их домах и офисах, ставшие результатом спора между предпринимателем и авторами публикаций, являются актом запугивания», - сказал Дезир. «Это очень тревожное развитие в ущерб свободе СМИ в Казахстане».

«Тот факт, что веб-сайт (Ratel.kz - V) остается заблокированным, а журналисты, находящиеся под следствием, вынуждены были подписать соглашение о неразглашении, губителен для свободы средств массовой информации », - считает Дезир.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке сайта после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Ресурс был недоступен с 19 марта из-за того, что данные о его регистрации не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине журналисты решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано.

2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски, в ходе которых были задержаны заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова. Впоследствии стало известно, что обыски были начаты в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.