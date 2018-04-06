​Акимат Алматы начнёт тестировать 100-местные автобусы на газе

Акимату Алматы и перевозчику «Алматыэлектротранс» передали на тестирование 12-метровый низкопольный автобус Iveco Crossway, работающий на компримированном природном газе. В течение трёх месяцев он будет действовать на маршруте № 12, идущем на каток Медео. Впоследствии акимат может приобрести 200 таких автобусов, сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса.

«Автобус мы поставим на 12-й маршрут, который идет на Медеу, этот маршрут изобилует подъемами и спусками – это хорошие нагрузки для агрегатов и настройки техники. По итогам испытаний мы уже дадим рекомендации. Всего город планирует закупить 200 автобусов на природном газе, испытания уже проходит автобус другого европейского производителя, на очереди автобус российского производства», - рассказал во время презентации автобуса руководитель «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев.

Производителем автобусов Iveco является костанайское предприятие «СарыаркаАвтоПром». Первые поставки автобусов оно произвело в 2014 году в Астану, к сегодняшнему дню их численность на маршрутах города достигла более 700 единиц.