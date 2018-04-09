​Минфин США не ждёт развёртывания торговой войны с Китаем

Американская сторона настроена на продолжение двустороннего диалога
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что риск торговой войны между его страной и Китаем существует, но он ее не ждет. Целью американской стороны остаётся поиск возможностей для переговоров, сообщает Коммерсант.
Еще по теме:
- За два месяца инвестиции в основной капитал предприятий Казахстана выросли на 1,2 трлн тенге
- Шаткое благополучие: как чувствуют себя банки после первого этапа оздоровления
- Назарбаев поручил правительству проработать с Chevron вопрос строительства нового НПЗ
- Назарбаев отметил большой вклад ТШО в развитие экономики Казахстана
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые