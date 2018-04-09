​Минфин США не ждёт развёртывания торговой войны с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что риск торговой войны между его страной и Китаем существует, но он ее не ждет. Целью американской стороны остаётся поиск возможностей для переговоров, сообщает Коммерсант.

«Согласно нашим ожиданиям, торговой войны не должно случиться, нашей целью являются переговоры с Китаем… Я не ожидаю, что торговая война начнется — вероятность этого есть, но я совсем не жду этого», — заявил министр.

Ранее Китай подготовил ответные меры на случай, если США утвердят пошлины на 1,3 тыс. товаров, ввозимых из КНР. Новый китайский список предусматривает высокие тарифы как на продовольствие, так и на автомобили и самолеты. Суммарно эти меры покрывают 40% американского экспорта в страну.