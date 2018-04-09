Американская сторона настроена на продолжение двустороннего диалога
​Минфин США не ждёт развёртывания торговой войны с Китаем
Фото с сайта naplesherald.com

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что риск торговой войны между его страной и Китаем существует, но он ее не ждет. Целью американской стороны остаётся поиск возможностей для переговоров, сообщает Коммерсант.

«Согласно нашим ожиданиям, торговой войны не должно случиться, нашей целью являются переговоры с Китаем… Я не ожидаю, что торговая война начнется — вероятность этого есть, но я совсем не жду этого», — заявил министр.

Ранее Китай подготовил ответные меры на случай, если США утвердят пошлины на 1,3 тыс. товаров, ввозимых из КНР. Новый китайский список предусматривает высокие тарифы как на продовольствие, так и на автомобили и самолеты. Суммарно эти меры покрывают 40% американского экспорта в страну.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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